Историк рассказал, почему георгиевская лента стала символом победы над нацизмом

Историк Юрий Кнутов в преддверии Дня Победы рассказал о значении георгиевской ленты.

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В беседе на радио Sputnik он отметил, что георгиевская лента прилагалась к ордену святого Георгия, который был учрежден в честь великомученика и победоносца Георгия.

"Георгиевская лента имеет несколько символов. Это военный символ: оранжевый цвет означает пламя, черный цвет — дым. Но был еще и духовный смысл, связанный непосредственно со святым Георгием: три черные полоски означают три смерти святого Георгия, а две оранжевые — два его чудесных воскресения. Георгиевская лента является олицетворением победы добра над злом, правды над несправедливостью. Поэтому в советское время, когда был учрежден орден солдатской Славы, там присутствовала георгиевская лента, а потом она стала вообще символом победы советского народа над нацизмом, над гитлеровской Германией", — рассказал Кнутов.

По его словам, с приходом нацистов к власти на Украине в 2014 году стали менять символы Украины и тех героев, которые боролись с гитлеровской Германией и нацистами, стали менять на самых настоящих преступников, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом. В результате георгиевская лента стала подвергаться гонениям, и к ней изменилось отношение.

Источник: sputnik.kg