Всемирный банк дополнительно выделил $50 млн для поддержки бизнеса в КР

Проект экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий и его дополнительное финансирование будут реализованы до июня 2027 года Министерством финансов.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение дополнительного финансирования в $50 миллионов для проекта экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий в Кыргызстане.
Как сообщается на сайте Всемирного банка, новое финансирование выделено в дополнение к первоначальному проекту экстренной поддержки ММСП, который одобрили 30 июля 2020 года. Первоначальный проект предусматривал выделение $50 миллионов от Всемирного банка и получил софинансирование в $50 миллионов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
«Микро, малые и средние предприятия обеспечивают 42 процента ВВП Кыргызстана и играют ключевую роль в создании рабочих мест и сокращении бедности, поэтому Всемирный банк приветствует антикризисные шаги правительства для их поддержки. Многие предприятия страны пережили серьезные потрясения, связанные с кризисом COVID-19, и теперь сталкиваются с новыми проблемами и неопределенностями. Мы ожидаем, что суммарные инвестиции в размере $150 миллионов в рамках проекта помогут расширить необходимую поддержку для обеспечения устойчивости бизнеса и рабочих мест», — отметил глава постоянного представительства Всемирного банка в КР Навид Хасан Накви.
Проект экстренной поддержки микро-, малых и средних предприятий и его дополнительное финансирование будут реализованы до июня 2027 года Министерством финансов.
Источник: bulak.kg
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