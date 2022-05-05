Если Отунбаева «попадется на удочку» по июньским событиям, то Атамбаев…

В ближайшее время увидим – кто попадется, а кому все сойдет с рук.

По июньским событиям давали показания в Генпрокуратуре президент Садыр Жапаров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Поделились информацией и другие свидетели. Очередь дошла до Отунбаевой и Алмазбека Атамбаева? Предположительно и другие члены Временного правительства окажутся в безвыходном положении, некоторые угодят за решетку. Получается, Отунбаева «попадается на удочку», а Атамбаеву дадут еще один срок? Короче говоря, неспроста возобновили расследование июньских событий. Начатое дело нужно доводить до конца. В ближайшее время увидим – кто попадется, а кому все сойдет с рук.

Источник: газета «Азия news» №18 от 05.05.2022 / стр. 8