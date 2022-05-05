Камчыбек Ташиев провел совещание по приграничным вопросам

По итогам совещания зампред кабмина дал ряд поручений членам правительственной делегации КР.

Зампред кабмина — председатель ГКНБ, являющийся руководителем правительственной делегации КР по делимитации и демаркации госграницы с сопредельными странами, Камчыбек Ташиев провел совещание по приграничным вопросам.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, в совещании приняли участие постоянные члены правительственной делегации КР по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской госграницы.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией госграницы.

Камчыбек Ташиев отметил, что работа правительственной делегации ведётся с учётом интересов Кыргызской Республики, в частности на постоянной основе проводятся переговоры с делегациями сопредельных государств.

По итогам совещания зампред кабмина дал ряд поручений членам правительственной делегации КР.

Источник: Булак.кж