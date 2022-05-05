По итогам совещания зампред кабмина дал ряд поручений членам правительственной делегации КР.
Зампред кабмина — председатель ГКНБ, являющийся руководителем правительственной делегации КР по делимитации и демаркации госграницы с сопредельными странами, Камчыбек Ташиев провел совещание по приграничным вопросам.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, в совещании приняли участие постоянные члены правительственной делегации КР по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской госграницы.
В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией госграницы.
Камчыбек Ташиев отметил, что работа правительственной делегации ведётся с учётом интересов Кыргызской Республики, в частности на постоянной основе проводятся переговоры с делегациями сопредельных государств.
По итогам совещания зампред кабмина дал ряд поручений членам правительственной делегации КР.
Источник: Булак.кж
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