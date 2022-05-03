Как известно, мы работаем над этим фильмом с июня прошлого года.
С 10 мая этого года будут организованы закрытые показы окончательного варианта фильма "Семетей – сын Манаса" для руководителей и представителей кинокомпаний, интернет-платформ и телеканалов России, Турции, Китая и Индии. Об этом редакции vb.kg сообщил сценарист и продюсер исторического художественного фильма Омурзак Толобеков.
По его словам, это делается с целью продвижения фильма в международном сообществе.
С руководителями "ТЮРКСОЙ" и активистами кыргызской диаспоры в Турции
"Как известно, мы работаем над этим фильмом с июня прошлого года. Предварительный вариант уже был показан в закрытом режиме руководителям и видным общественным деятелям нашей страны, а также киноспециалистам России и Турции. После этого были сделаны несколько сокращений и добавлений, а ряд сцен были досняты и даже пересняты. Теперь уже с 10 мая окончательный вариант будет продемонстрирован представителям кинокомпаний и телеканалов России, Турции, Китая и Индии. В этом нам оказывают поддержку и содействие такие международные организации, как организация международного сотрудничества "Один пояс – один путь" ("Шелковый путь") и международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ", - сказал Омурзак Толобеков.
С представителями "Шелкового пути" и видными деятелями Кыргызстана
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!