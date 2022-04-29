Иманкадыр Рысалиев: Уроки Украины

В отсутствии коррупции, вера в справедливость, жесткая военная дисциплина.

Мы не будем углубляться в ситуацию в Украине, поскольку наша страна живет, работает и выживает в условиях нейтралитета. С этими обстоятельствами, которые от нас во многом не зависят, мы вынуждены считаться. Поговорим о наших собственных проблемах. События в Украине наглядно показали всему миру и нам особенно роль и значение армии. Наши конфликты на границе с Таджикистаном вынуждают нас всегда находиться в боевой готовности.

Какими должны быть наши действия и что мы можем в такой ситуации?

Накал и масштабы противостояния Украины с Россией набирает обороты и начинает работать тысячелетняя логика войны, если не ты, то тебя! Россия воюет с коалицией из 40 стран, причем это самые развитые страны, которые воюют за будущее своих демократий, за свой образ жизни и за тот миропорядок, который они выстрадали, пройдя две мировые войны. То ли обстоятельства так сложились, то ли амбиции политиков двух славянских народов, но факт остается фактом: коллективный запад воюет с Россией на территории Украины, жертвуя жизнями украинских граждан. Наращивание поставок вооружений в Украину превращает ее в непотопляемый авианосец, вплотную подобравшийся к границам России. Если НАТО удастся отстоять Украину, то ракеты якобы оборонительного альянса окажутся в шаговой доступности, с минимальным подлетным временем от жизненноважных центров России. Ставки в этом противостоянии очень велики, и воюющие стороны могут проскочить точку невозврата и уже будут не в силах остановить маховик ядерного взаимоуничтожения, всемирного ядерного апокалипсиса…

Украина превращается в региональную военную державу, которую подпирают экономики 40 развитых стран и в такой ситуации приходится признать, что армия, пораженная метастазами коррупции – плохой защитник, никудышный вояка. Урок первый: в нашей маленькой стране коррупция в армии означает только одно – исчезновение Кыргызстана как государства! Цена вопроса огромная, соответственно и меры по предотвращению коррупции в армии должны быть самыми жесткими. В нынешней быстро меняющейся геополитической ситуации, когда формируется новый миропорядок, поглощение и исчезновение государств, исторически подтвержденная практика. И в первую очередь исчезают и разваливаются государства, пораженные коррупцией в институтах власти и силовых структурах.

Анализ показывает, что ни нам, ни семейно-клановому Таджикистану в нынешней ситуации не приходится рассчитывать на мощь и надежность российской дивизии на границе с Афганистаном, которую в любой момент могут перекинуть в Украину, и тогда мы останемся один на один с афганским Талибаном, с которой Америка воевала двадцать лет и потерпела поражение. При нынешней ситуации в соседнем Таджикистане идеология и госустройство афганского Талибана может без особых усилий перекинуться в Таджикистан. Причины ясны и понятны, метастазы семейно-кланового правления расшатывают любое государство, а прифронтовое просто поглощается идеями справедливости. Эта тенденция имеет прямое отношение и к нам тоже…

В чем сила Талибана?

В отсутствии коррупции, вера в справедливость, жесткая военная дисциплина. Что мы можем им противопоставить? Талибану может противостоять только: единение армии и народа. Государство обязано отработать все меры, чтобы в случае нападения на нас таджикского Талибана, мы должны суметь в кратчайшие сроки провести мобилизацию и вооружить уже обученный и подготовленный народ. Это означает, что надо беспрерывно работать с резервистами, а не только проводить армейские учения. Армия зеркало государства, не будешь кормить и лелеять свою армию, будешь кормить чужую. Эта народная мудрость прошла проверку временем и сегодня актуальна как никогда.

Источник: akipress.org

