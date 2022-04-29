Галина Байтерек, бывший пресс-секретарь президента: «Не обращаю внимания на сплетни уличного уровня»

Ни с какого неба я не спустилась. За спиной имею хороший ли, плохой ли достаточный опыт в журналистике.

Галина Байтерек была назначена пресс-секретарем президента КР после октябрьских событий 2020 года, освобождена от должности в связи с переходом на другую должность 18 мая 2021 года.

Легко смотреть и критиковать со стороны, но Г.Байтерек занимала эту должность в очень тяжелое время, смогла внести большой вклад в урегулирование информационного пространства в одно русло. Тем не менее, у кыргызов силен недуг «неприязни», за ней тянутся разные сплетни. Сегодня мы получили ответы на некоторые из тех сплетен.

- Галина айым, некоторые СМИ не перестают писать, забавляясь вами долгое время в смысле «спустилась с неба в пресс-секретари», «не смогла работать», «запомнилась тем, что красилась и ходила». Как можете ответить на подобные обвинения?

- Выражаю вам благодарность за то, что специально выделили время и пришли расспросить мое мнение. Скажу по правде, я не обращаю внимания на подобные слова уличного уровня, это сплетни, которые пишут мои коллеги-журналисты, подгоняемые кем-то. Сейчас народ скорей верит сплетням, чем официальной информации, только поэтому соглашаюсь дать интервью в порядке внесения уточнений на сказанные слова. Подойдем теперь к вашим вопросам….

Ни с какого неба я не спустилась. За спиной имею хороший ли, плохой ли достаточный опыт в журналистике. Если сказать, как я пришла, то в этом вопросе нет большого секрета. Во время парламентских выборов в 2020 году я сама по себе поддерживала Садыра Жапарова. Наверное, заметили это, поздней позвали меня в команду. И тогда я сразу согласилась, поработала в тяжелое время. Старалась преимущественно помогать в сфере пиара. После этого поступило предложение на должность пресс-секретаря. Всего лишь так.

- Мы знаем, что вы работали пресс-секретарем в очень тяжелый момент, какие работы смогли выполнить, расскажите?

- После октябрьских событий 2020 года наша страна, руководитель страны подверглись крайне сложной ситуации. В тех условиях я работала под руководством президента и занималась только реализацией его политики. Разумеется, администрация работала как одно целое.

В то время Кыргызстан был занят очень большими вопросами исторического значения, как определение конституционного строя, наша страна стояла у исторического поворота. В таких условиях я вместе с коллегами прикладывала силы к правильному разъяснению народу политики президента. Остальное рассудит время.

- Кроме того, некоторые пишут якобы «Галина айым находясь возле президента, смогла усовершенствовать свой бизнес, живет зажиточно». Говорят, продала землю в центре города. Что это за земля? Кто заинтересован в распространении этих сплетен?

- Да, у нас с мамой есть издавна основанный вдвоем бизнес. На окраине городе. Разве у моей мамы нет права вести бизнес со времени установления частнособственнических отношений в Кыргызстане, как у свободного человека? Она очень трудолюбивый человек. Глядя, как она трудится, я бы стояла и наблюдала со стороны? Вкратце, это бизнес, основанный в свое время вдвоем с мамой. Вовремя платятся налоги. С переходом на государственную работу я не занимаюсь тем бизнесом. Мама одна управляет, осваивает, насколько хватает сил.

Касательно сплетни «в центре города продала землю» - это откровенная ложь! Что за необходимость в распространении подобной сплетни в священный месяц Орозо? Некоторые издания сделали привычкой говорить ложь, клеветать. Поэтому я буду вынуждена защищать свои права в рамках закона. Пусть докажут сказанную ложь.

- Большое спасибо! Желаем успехов в вашей работе!

- Я тоже, пользуясь моментом, поздравляю кыргызский народ со священным месяцем Орозо, желаю, чтоб сбылись и были приняты прочитанные намазы и дуа! Пусть в нашей стране будет мир, единство и согласие!

Источник: газета «Жаны ордо» №16 от 29.04.2022/стр.7