Сотрудники телеканала ЭлТР попали в ДТП, один погиб — фото с места

Мужчина, работавший на телеканале водителем, погиб на месте происшествия.
Пострадали два пассажира легковушки.
Сотрудник телеканала ЭлТР погиб в результате аварии на объездной дороге в Кеминском районе, сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.
ДТП произошло в среду, 27 апреля, примерно в 16:50 на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт. Легковой автомобиль Opel Zafira врезался в КамАЗ.
"33-летний мужчина, работавший на телеканале водителем, погиб на месте происшествия. В больницу Канта госпитализировали двух пассажиров легковой машины", — говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют причины аварии, назначены экспертизы.
На ЭлТР сообщили, что пострадавшие пассажиры легковушки тоже являются сотрудниками телеканала.
Источник: sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!