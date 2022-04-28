Сотрудники телеканала ЭлТР попали в ДТП, один погиб — фото с места

Мужчина, работавший на телеканале водителем, погиб на месте происшествия.

Пострадали два пассажира легковушки.

Сотрудник телеканала ЭлТР погиб в результате аварии на объездной дороге в Кеминском районе, сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

ДТП произошло в среду, 27 апреля, примерно в 16:50 на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт. Легковой автомобиль Opel Zafira врезался в КамАЗ.

"33-летний мужчина, работавший на телеканале водителем, погиб на месте происшествия. В больницу Канта госпитализировали двух пассажиров легковой машины", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют причины аварии, назначены экспертизы.

На ЭлТР сообщили, что пострадавшие пассажиры легковушки тоже являются сотрудниками телеканала.



Источник: sputnik.kg