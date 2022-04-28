В Бишкеке решили построить мусоросортировочную линию, в планах и завод

На решение вопроса с мусорным полигоном пять лет назад было выделено 22 миллиона евро, однако сейчас из них осталась только половина, сказал мэр.

Планируется построить в столице мусоросортировочную линию, сообщил мэр Бишкека Эмиль Абдыкадыров на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Кабмин поставил задачу построить завод по сортировке мусора в этом году. У него спросили, насколько это реально.

"Наши горожане давно ждут этого. Мы должны строить завод — мусоросжигающий или мусоросортировочный. Я как горожанин тоже ждал этого, а как стал мэром, это вопрос для меня №1. В 2017 году было выделено 22 миллиона евро, половина из них грант и половина кредит. В настоящее время из этих денег осталось 11 миллионов евро. В соцсетях писали, что неэффективно использовали эти средства", — сказал он.

Сейчас, по словам градоначальника, выясняется, куда делись 11 миллионов евро. Над этим вопросом работает и Счетная палата.

"Мы должны на оставшиеся 11 миллионов открыть хотя бы мусоросортировочную линию в ближайшее время, не дожидаясь инвесторов или строительства нового завода. Если не завод, а хотя бы линию откроем, то процентов на 30 решим вопрос с мусорным полигоном", — пояснил мэр.

Градоначальник отметил, что в планах и завод — у него было несколько встреч с международными донорами и инвесторами, с послами и представителям ряда иностранных компаний.

"На этой неделе планируем подписать с немецкой компанией меморандум по строительству мусоросжигающего или мусороперерабатывающего завода. Мы должны обязательно строить, он нам нужен, как воздух", — подчеркнул Абдыкадыров.

Он заметил, что чем больше будет объем мусора, то и завод окажется рентабельнее. Ведутся переговоры, чтобы планируемый завод охватил и Аламудунский и Сокулукский районы Чуйской области.

Источник: ru.sputnik.kg