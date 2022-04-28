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Подробности Общество Просмотров: 15

Где в Бишкеке не будет света — список районов и график отключений

Запланированы отключения во многих районах столицы. Электрики проведут ремонтные и другие работы. 28 апреля, планируется отключить электроэнергию в некоторых районах Бишкека, сообщает ОАО "Северэлектро".

Бригады электриков займутся ремонтом оборудования и трансформаторных подстанций, монтажом и перетяжкой проводов, а также другими техническими работами. График отключений: с 9:00 до 12:00 — на улицах Ак Жалга, Алтын Бак, Жаш Муун, Доолот, Залкар;

с 9:00 до 13:00 — в жилмассиве "Тендик", на отрезках улиц Ленской и Профсоюзной;

с 9:00 до 17:00 — в доме № 34/1 в 6-м микрорайоне, доме № 8б на улице Токтоналиева, на отрезках улиц Месароша, Чуйкова, Сельсоветской, Логвиненко, Таалай, Адигине, Абдрахманова, Улан, Кожомкулова, Западной, Жетиген, Азия, Тортгул, Льва Толстого, Лущихина, Садыгалиева, Патриса Лумумбы, Мурманской, Дэн Сяопина, в переулке Среднем, тупике Почтовом, в жилмассивах "Арча-Бешик", "Ынтымак", "Киргизия-1" и селе Чон-Арык;

c 9:30 до 16:00 — в районе, ограниченном проспектом Жибек Жолу, улицами Школьной, Куренкеева и Ибраимова;

с 9:30 до 17:00 — на отрезках улиц Панфилова, Карасаева, в переулках Уфимском, Гвардейском и тупике Больничном;

с 10:00 до 17:00 — в жилмассиве "Алтын-Казык" и селе Нижняя Ала-Арча (улица Зеленая, дома № 167, 167а на улице Кыргызской);

c 13:00 до 17:00 — на отрезках улиц Матросова, Горького и Бектенова.