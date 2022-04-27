Ветераны Великой Отечественной войны в Кыргызстане получат по 100 тыс сомов

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Кыргызской Республике общая численность ветеранов ВОВ составляет 107 человек.
В Кыргызстане президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба президента.
По состоянию на 1 февраля 2022 года в Кыргызской Республике общая численность ветеранов ВОВ составляет 107 человек.
Согласно распоряжению, в ознаменование 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов поручается выделить из Фонда президента КР 10 миллионов 807 тысяч сомов для оказания единовременной материальной помощи в размере 100 тысяч сомов следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Кроме того, вышеуказанные категории лиц к 9 Мая получают ежегодное дополнительное единовременное денежное пособие в размере 20 тысяч сомов, а также единовременное денежное пособие в размере шестикратного расчетного показателя и четырехкратного расчетного показателя.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!