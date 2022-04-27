Задержан старший следователь Следственной службы МВД за вымогательство $4 тысяч

По факту вымогательства взятки задержан старший следователь Следственной службы МВД КР, майор милиции Ш.С.К., сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, он задержан при получении денежных средств в сумме 200 тыс. сомов.

Установлено, что следователь Ш.С.К. через посредника Ю.А.Х. вымогал $4 тыс от Э.у.У. за прекращение преследования по расследуемому уголовному делу.

В рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР старший следователь СС МВД КР Ш.С.К. и посредник Ю.А.Х. в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий, сообщили в комитете.

ГКНБ просит в случае имеющихся фактов вымогательства денежных средств со стороны работников государственных, муниципальных и правоохранительных органов, а также членов организованной преступности, обращаться в приемную ГКНБ КР по следующим номерам 0(312) 66-04-75; 62-65-04.

Источник: bulak.kg