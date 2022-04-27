Роскомнадзор заблокировал сайт kloop.kg

Согласно сайту ведомства, такое решение приняли 23 апреля на основе требования Генпрокуратуры страны.

Федеральная служба по надзору в сфере связи и информационных технологий (Роскомнадзор) ограничила доступ к сайту «Клоопа» на территории России. Согласно сайту ведомства, такое решение приняли 23 апреля на основе требования Генпрокуратуры страны.

Основанием для блокировки стала статья 15.3. Под нее могут попасть призывы к массовым беспорядкам, к осуществлению экстремистской деятельности, к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и т.д.

Источник: kg.akipress.org