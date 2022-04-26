ГУВД: Установлен человек, чьи документы использовал Болот Темиров

Установлен гражданин, чьи документы использовал журналист Болот Темиров.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУВД Бишкека Чынарбек Майлибеков.
По его словам, этот человек находится на территории России, его уже допросили. «Он проходил в Кыргызстане военную службу, получил в нашей стране удостоверение», — сказал Майлибеков.
«Использовал данные другого гражданина КР, в обход получения процедур получения гражданства и паспорта гражданина КР. То, что Болот Темиров украл военное удостоверение и вклеил свое фото, — образное выражение. Не украл, а использовал, заведомо зная, будучи в сговоре с сотрудником ГРС КР», — заявили в МВД КР.
Чынарбек Майлибеков также заявил, что впервые Болот Темиров получил кыргызский паспорт в 29 лет. По его словам, так и выяснилось о поддельном паспорте.
Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что журналист Болот Темиров украл военный билет, что помогло ему получить кыргызский паспорт.
Напомним, Темирову вменяют подделку документов и незаконное пересечение границы. О возбуждении этих уголовных дел ему сообщили в милиции через день после того, как вышло новое расследование Temirov LIVE о сыновьях Ташиевых и госзакупках.
Источник: bulak.kg
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