Президент ответил, будет ли Кыргызстан в этом году выделять воду Казахстану

Мы рассчитываем, что в этом году в Токтогульском водохранилище накопится больше воды, чем в прошлом году.

В этом году, даст Бог, в Кыргызстане дефицита воды не будет. Об этом в интервью КНИА "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, в стране модернизировали водяные насосы и выделили 1 млрд сомов на расчистку каналов.

"Мы рассчитываем, что в этом году в Токтогульском водохранилище накопится больше воды, чем в прошлом году. По нашим оценкам, ожидается скопление более 13 млрд кубометров воды", - сказал глава государства.

- Будем ли мы отпускать воду в соседний Казахстан? Если да, то на каких условиях? Хватит ли воды нам самим?

- На основе международных норм и соглашений мы дадим им воду и самим хватит.

Источник: vb.kg