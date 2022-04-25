Президент ответил, будет ли Кыргызстан в этом году выделять воду Казахстану

Мы рассчитываем, что в этом году в Токтогульском водохранилище накопится больше воды, чем в прошлом году.
В этом году, даст Бог, в Кыргызстане дефицита воды не будет. Об этом в интервью КНИА "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
По его словам, в стране модернизировали водяные насосы и выделили 1 млрд сомов на расчистку каналов.
"Мы рассчитываем, что в этом году в Токтогульском водохранилище накопится больше воды, чем в прошлом году. По нашим оценкам, ожидается скопление более 13 млрд кубометров воды", - сказал глава государства.
- Будем ли мы отпускать воду в соседний Казахстан? Если да, то на каких условиях? Хватит ли воды нам самим?
- На основе международных норм и соглашений мы дадим им воду и самим хватит.
Источник: vb.kg
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