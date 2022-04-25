Жапаров: Мои отношения с Камчыбеком Ташиевым такие же, как и раньше

Больше не будет никакой головной боли в государственных органах.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" заявил, что его отношения с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым такие же, как и раньше, до президентства.

- Как прежде. Не волнуйся. Мы всегда встречаемся, советуемся и разговариваем с главой кабмина, с министрами, - сказал глава государства.

Также президент прокомментировал сообщение СМИ о том, что сыновья Камчыбека Ташиева выиграли тендеры в Джалал-Абаде.

- Конечно, я обязан проверять, когда возникают скандалы не только вокруг министров, но и губернатора, акима, айыл окмоту. Я провел расследование и в этом случае. Выиграно три тендера. Первый заключается в том, что мэрия Джалал-Абада объявила тендер на бензин на 50 тысяч сомов, второй горкенеш Джалал-Абада на 150 тысяч сомов, третий – Джалал-Абадский лесхоз на 200 тысяч сомов. В ходе проверки выяснилось, что на такую небольшую сумму в тендере участвовать никто не будет.

Будет ли участвовать в таком тендере "Газпром", торгующий на миллиарды долларов? Тогда они попросили компанию "Мока", у которой есть АЗС, принять участие в тендере и купили бензин по 67 сомов. При этом на заправках он стоит 69 сомов. Если бы он купил его дороже этой цены, мы могли бы спросить его, понес ли он ущерб? Здесь я объясню кое-что народу. Даже если бы эти госорганы покупали по 17 сомов вместо 67 сомов без тендера, правоохранительные органы привлекли бы к ответственности за закупку без тендера. Потому что есть закон, который обязывает проводить тендер. Я подписал закон об устранении тендерной системы.

Он вступит в силу через месяц. Больше не будет никакой головной боли в государственных органах", - добавил Жапаров.



Источник: vb.kg