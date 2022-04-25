Садыр Жапаров рассказал, почему не посадил Райымбека Матраимова, как обещал ранее.

Не только Райым, но и другие чиновники вышли, заплатив.

Чиновники, которые подозревались в совершении коррупционных преступлений, заплатили в бюджет порядка 11 млрд сомов. Об этом в интервью изданию "Кабар" сообщил президент Садыр Жапаров.

По его словам, через ГКНБ возмещено более 8 млрд, через Генеральную прокуратуру - около 3 млрд.

"Все средства направляются в бюджет. Если же это имущество, оно передается Фонду по управлению госимуществом. Можно самим убедиться в этом. Если правоохранительные органы не предоставят информацию, можете ко мне обращаться", - сказал глава государства.

На вопрос о том, почему не сидит экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов, которого Жапаров обещал посадить, президент сказал: "Задержали же и заставили заплатить 1 млрд 150 млн сомов. Изъяли торговый центр "Эльдорадо", десять элитных квартир через Госипотечную компанию раздали людям. Направили запросы в соседние страны и Дубай, чтобы предоставили информацию, если у него там есть недвижимость. Нам ответили, что таких нет.

Оказывается, он все распродал еще в 2017 году, когда только началась шумиха. После того как отобрали у него все имущество и больше 2 млрд сомов, мы его отпустили. Зачем его содержать в тюрьме на деньги народа?

Не только Райым, но и другие чиновники вышли, заплатив".

Источник: kaktus.media