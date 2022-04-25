Садыр Жапаров рассказал, когда решится вопрос с кыргызско-таджикской границей

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» рассказал, когда решится вопрос с кыргызско-таджикской границей.
«Решение приграничного вопроса с Таджикистаном продолжается. Описание 600 км завершено, осталось 300 км. Но процесс идёт медленно. Это зависит не только от нас — от двух сторон. Вопрос, который не решался 30 лет, не может быть решён за месяц. Есть спорные участки. Но даст Бог, в ближайшее время полностью их разрешим. Пока граница полностью не определена, никто не имеет права ставить ограждения даже на метре земли. Непонимающие это люди требуют ставить ограждения. Как только описание завершится, обе стороны в этот же день начнут тянуть ограждения. Откроются посты на границе. Начнётся торговля. С Таджикистаном у нас будут такие же хорошие отношения, как и сейчас с Узбекистаном. Я верю, что отношения будут такими же, как и раньше (до конфликта)», — сказал глава государства.
Источник: bulak.kg
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