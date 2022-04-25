В мэрии Бишкека выявили финансовые нарушения на 6,4 млрд сомов

Кроме того, члены Совета подробно рассмотрели отчет о деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики за 2021 год и подвели итоги проведенных аудитов за прошедший год.

По материалам аудита отмечается, что по итогам аудита в мэрии Бишкека за 2019-2020 годы выявлены финансовые нарушения на общую сумму 6,4 млрд сомов, сообщает Счетная палата.

По данным ведомства, в ходе заседания Совета Счетной палаты были одобрены Отчеты об аудите соответствия с элементами аудита эффективности составления и исполнения местного бюджета города Бишкек за 2019-2020 годы, о результатах аудита соответствия с элементами аудита эффективности в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики за 2019-2020 годы.

Кроме того, члены Совета подробно рассмотрели отчет о деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики за 2021 год и подвели итоги проведенных аудитов за прошедший год.

По материалам аудита отмечается, что по итогам аудита в Мэрии города Бишкек за 2019-2020 годы выявлены финансовые нарушения на общую сумму 6,4 млрд сомов, в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности – 11,7 млн сомов.

По итогам заседания приняты соответствующие постановления и направлены объектам аудита предписания и рекомендации Счетной палаты об устранении выявленных финансовых нарушений и недостатков в целях недопущения их в дальнейшей деятельности.

Источник: bulak.kg