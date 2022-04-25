ГКНБ: "Керемет Банк" выдал кредит в $2,6 млн под неликвидный залог

Как уточняется, активы выводились путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества.

ГКНБ в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества выявил факты незаконного вывода активов ОАО "Керемет Банк", 97,45% акций которого принадлежат государству. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Как уточняется, активы выводились путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества. Следствие выяснило, что должностные лица банка одобрили выдачу кредита в размере $2,6 млн и 323 млн сомов пяти частным компаниям, аффилированным с неким А. К. В качестве обеспечения банку было предоставлено неликивдное имущество с завышенной оценкой, говорится в сообщении.

В ходе следствия ущерб ОАО "Керемет Банк" был полностью возмещен, риски минимизированы путем предоставления со стороны А. К. залогового имущества, полностью обеспечивающего выданные кредиты.

"Таким образом обеспечено залоговое имущество в пользу ОАО "Керемет Банка" на сумму 406 946 950 сомов, а в случае нарушения графика выплаты платежей по кредитам данное недвижимое имущество будет обращено в доход государственного банка", - сказано в сообщении.

Источник: kaktus.media