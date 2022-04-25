Как уточняется, активы выводились путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества.
ГКНБ в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества выявил факты незаконного вывода активов ОАО "Керемет Банк", 97,45% акций которого принадлежат государству. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Как уточняется, активы выводились путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества. Следствие выяснило, что должностные лица банка одобрили выдачу кредита в размере $2,6 млн и 323 млн сомов пяти частным компаниям, аффилированным с неким А. К. В качестве обеспечения банку было предоставлено неликивдное имущество с завышенной оценкой, говорится в сообщении.
В ходе следствия ущерб ОАО "Керемет Банк" был полностью возмещен, риски минимизированы путем предоставления со стороны А. К. залогового имущества, полностью обеспечивающего выданные кредиты.
"Таким образом обеспечено залоговое имущество в пользу ОАО "Керемет Банка" на сумму 406 946 950 сомов, а в случае нарушения графика выплаты платежей по кредитам данное недвижимое имущество будет обращено в доход государственного банка", - сказано в сообщении.
Источник: kaktus.media
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