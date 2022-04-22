Борьба с коррупцией, укрепление границ, пресечение контрабанды. Над чем усердно работает Ташиев?

В части борьбы с коррупцией Ташиев сразу обозначил, что неприкасаемых не будет.

Садыр Жапаров с первых дней своей работы на посту президента Кыргызстана активно начал проводить реформы в государстве, которые затронули борьбу с укоренившейся коррупцией, чехардой и бардаком в системе госуправления. Соответственно в работе над такими важными реформами ему нужны были надежные кадры, которые помогут претворить задуманное в жизнь и улучшить положение в стране и жизнь кыргызстанцев. Следует отметить, что само общество, которое пережило три государственных переворота, с нетерпением ожидало перемен. Так, сразу же после известных октябрьских событий 2020 года, 16 октября того же года Камчыбек Ташиев возглавил Государственную службу национальной безопасности КР.

Приступая к работе, Ташиев дал расширенную пресс-конференцию, на которой особо обозначил основные приоритеты в работе над актуальными вопросами, поставленными перед правительством. Основной упор, конечно же, был сделан на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, с организованной преступностью, контрабандой товаров и усилением охраны государственной границы страны. К слову, все эти три порока зла давно были раздражителями общества и одним из тормозящих моментов в развитии государства.

В части борьбы с коррупцией Ташиев сразу обозначил, что неприкасаемых не будет. Вскоре сотрудниками ГКНБ был задержан самый известный символ коррупции в Кыргызстане экс-заместитель председателя таможенной службы КР Райымбек Матраимов. В ходе следственных мероприятий он свою вину признал, пошел на сделку со следствием, активно сотрудничал и вернул государству определенную часть незаконно заработанных средств. Если быть точнее, 2 млрд. сомов. Много это или мало, но такой шаг был предпринят впервые, а подобная сумма была возвращена в госказну впервые в истории ГКНБ. Вслед за арестом казавшегося все предыдущие годы неприкасаемым Райыма-миллиона, под следствием оказались еще ряд чиновников таможенной службы высшего ранга, других ведомств и министерств. После зачистки в таможенной службе, ГКНБ активно начал вести борьбу с другими коррупционерами, которые также имели негласный статус неприкасаемых. Так за короткое время ГКНБ задержало ряд высокопоставленных чиновников, ранее занимавших высокие посты во власти и принимавших ответственные решения в вопросе управления страной. Среди них премьер-министры, депутаты, руководители министерств и ведомств. Многие из них вину признали и добровольно вернули «наворованное» обратно в казну. Всего за 6 месяцев работы ГКНБ под руководством Камчыбека Ташиева в бюджет было возвращено рекордные 6 млрд. сомов. Об этом рассказал Ташиев в ходе своей отчетной пресс-конференции по итогам полугодия руководства в ГКНБ. Он также сказал, что в результате жесткой борьбы с коррупцией, уровень ее быстрыми темпами снижается.

Помимо профилактики чиновников высшего ранга, ГКНБ также усердно занялся проверкой судей, деятельность которых давно вызывало сомнение у народа. Вследствие выявленных неоспоримых фактов, предъявленных спецслужбами, председатель Верховного суда Г.Калиева была вынуждена подать в отставку, а позже по обвинению в коррупции были задержаны десятки судей по всей стране. В свою очередь, такая мера позволила снизить уровень коррупции в судебной системе и пополнить бюджет. Самое главное население страны увидело, что руководство страны полно решимости и имеет политическую волю для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти.

В целом за короткое время, ГКНБ КР провел тотальную проверку во многих государственных органах, наиболее подверженных к коррупционным рискам. Более того, впервые и публично на добровольной основе нечистые на руку бизнесмены стали выплачивать денежные средства в бюджет государства в качестве компенсации за допущенные нарушения в ходе ведения ими бизнеса. Например, известный бизнесмен Генрих Балян после привлечения к ответственности был задержан ГКНБ и выпущен лишь после выплаты 60 млн. сомов, а в последствие он выплатил еще 163 млн. сомов. Он в свое время брал кредит в банке «Керемет» и в сговоре с руководством банка не выплачивал долг в положенное время. Такие факты были выявлены сотрудниками ГКНБ и широко резонировали в обществе.

Другой пример, коррупционные схемы при получении лицензий на пользование частотами сотовыми операторами. В эту схему были замешаны должностные лица самого высокого ранга, вплоть до премьер-министра страны.

Параллельно активно велась борьба с организованной преступностью. Так в октябре 2020 года спецназом «Альфа» ГКНБ был задержан влиятельный криминальный авторитет Камчы Кольбаев. Помимо создания преступной группировки ему была инкриминирована статья легализация преступных доходов в общей сложности на сумму в 250 млн. сомов. Позднее родственники Кольбаева обязались вернуть государству денежные средства, нажитые нечестным путем, и на депозитный счет ГКНБ было внесено 49 млн. сомов. Оставшуюся часть денег родственники обязались выплатить в ближайшем будущем. Кроме того, власти начали жестко пресекать все попытки ОПГ влиять на политические процессы, в частности на выборы разных уровней. Тому свидетельство последние парламентские выборы, где роль участия ОПГ была сведена на «нет» силами ГКНБ. Известно, что до этого, представители ОПГ активно участвовали и вмешивались в выборные процессы. Помимо этого, активно пресекаются попытки ОПГ давить на бизнес. Бизнесмены открыто начали обращаться при подобных случаях в правоохранительные органы. Стоит отметить, что ранее бизнес не шел за помощью к государству из-за опасений со стороны криминальных элементов.

Также отдельного внимания заслуживают старания Камчыбека Ташиева в качестве главы пограничной службы, которая была передана в ведение ГКНБ в ноябре 2020 года.

Известно, что у Кыргызстана есть спорные территории с соседним Таджикистаном. На этой почве, на приграничных неописанных участках границы Баткенской области часто возникают различного рода конфликты. Наиболее масштабный конфликт произошел в апреле 2021 года, когда таджикская сторона вторглась на территорию Кыргызстана, обстреляв населенные пункты Баткенской области из минометов. В результате вторжения погибло 36 кыргызстанцев, в том числе 2 детей, 189 получили различного рода ранения и увечья.

Конфликт явно показал всем, что обороноспособность страны нуждается в улучшении, как и материально-техническом отношении, так и в обмундировании, а также военном снаряжении Погранвойск. Уже в октябре того же года глава ГКНБ К.Ташиев сообщил, что Кыргызстан намерен закупить беспилотные летательные аппараты для обороны и защиты госграницы. Вскоре на вооружении Кыргызстана появились современные ударные беспилотники «Байрактар» и «Орлан-10». Кроме того, в октябре 2021 года пограничные войска были усилены 40 единицами бронированных внедорожников марки «Тойота». Вся техника также была направлена в Баткенскую область. Тогда Камчыбек Ташиев сообщил, что она была куплена за счет бюджетных средств на общую сумму 300 млн. сомов. Помимо этого, уже в этом году на баланс погранслужбы поступили еще 55 бронированных машин «Тигр» и 50 грузовых автомобилей «Камаз». По словам Ташиева, для этих целей из бюджета было выделено около 2 млрд. сомов. К.Ташиев поделился тогда с журналистами, что большая часть техники будет направлена в Баткенскую область. При этом он акцентировал свое внимание на том, что Кыргызстан всегда придерживается в решении приграничных споров дипломатии и никогда не стремится вторгаться на чужую территорию. Иными словами, техника направлена на «защиту родины».

Помимо этого есть много других дел, которые не были преданы публичности в силу их чувствительности, тем не менее ГКНБ работает по всем направлениям и исполняет свои функции для защиты интересов государства. Ведь работа по защите национальной безопасности ведется беспрерывно, по всем направлениям. А намерения и планы, обозначенные Ташиевым в ходе пресс-конференции, которые он озвучивал в момент вступления в должность, с течением времени показывают, что они не были пустыми словами и обещаниями, а наоборот - работа ведется: реальная и бескомпромиссная борьба с коррупцией идет полным ходом по всей стране, борьба с организованной преступностью тоже идет полным ходом, как и работа по внешним контурам страны. Также очевидны усилия руководства страны по укреплению обороноспособности государства, а мирное урегулирование приграничных споров с учетом национальных и территориальных интересов Кыргызстана стоят в приоритете руководства страны.

Таким образом, можно особо отметить, что сегодняшнее ГКНБ реально оценивает всю оперативную обстановку не только внутри страны, но и в мире, держит ситуацию под контролем во всех сферах жизнедеятельности страны и серьезно занимается вопросами национальной безопасности.

Источник: ИАЦ «Кабар»