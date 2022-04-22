Директор фонда развития Аламудунского района вымогал у женщины $132 тыс. Его задержали

Отмечается, что А.С.К. ранее получил от К.Ж.К. $97,5 тыс за решение указанного вопроса.

По факту вымогательства взятки за положительное решение судебного процесса задержан директор фонда развития Аламудунского района, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По ее данным, установлено, что директор фонда развития Аламудунского района Чуйской области А.С.К., вымогал $35 тысяч у гражданки КР К.Ж.К. за решение вопроса о возвращении дела и принятия нового решения в ее пользу.

Отмечается, что А.С.К. ранее получил от К.Ж.К. $97,5 тыс за решение указанного вопроса. Но дополнительно вымогал еще $35 тыс., ссылаясь, что первую сумму отдал высокопоставленным должностным лицам.

21 апреля А.С.К. был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Источник: bulak.kg