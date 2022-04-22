Айгуль Айдарова, депутат ЖК от фракции «Бутун Кыргызстан»: «Когда я показала депутатское удостоверение, он мог сказать: «Понятно», - и отпустить»

Численность населения у нас 6,5 млн человек и соответственно, у нас 6,5 млн мнений.

- Айгуль Абдисаламовна, чем закончился ваш конфликт с сотрудником патрульной службы?

- Мы же не враги, простили друг друга. Лицом к лицу не встретились, но перед лицом Господа я простила его. Боже упаси, не намереваюсь ему мстить. Со мной обошелся в два раза хуже, чем с Нурланом Насипом. Возможно подумал, что женщина беззащитна. Этот скандал обсуждался целую неделю, поэтому и вспоминать не хочу. У нас есть дети, родители. Их тоже сильно это задело.

- Как думаете, правильно ли поступили, уволив патрульного?

- Его не уволили, сделали выговор и понизили по службе. Я бы обратилась к СМИ – не искажайте, а давайте точную информацию!

- В таких обстоятельствах общественность редко займет сторону депутата…

- Численность населения у нас 6,5 млн человек и соответственно, у нас 6,5 млн мнений. Меня поддержали те, кто знает меня, знает, какая я. Сама я не люблю конфликтовать. Всегда улыбаюсь. Не скажу, что мы, депутаты выше остальных. Мы даже ниже народа. Кланяемся и служим народу. Но в статье 24 Основного закона есть такое понятие, как депутатская неприкосновенность. Не я это придумала. Поэтому, когда я показала депутатское удостоверение, он мог сказать: «Понятно», - и отпустить.

- Вы же до этого были следователем. Привыкли ли к работе в парламенте?

- Прошло 2 месяца и 2 недели с тех пор, как пришла в Жогорку Кенеш. Привыкаю. Работа следователя была посложней. Парламент – место, где помогают простому народу. Заметила, что работать тут нужно больше, чем следователю…

Источник: газета «Азия news» №16 от 21.04.2022 / стр. 7