Стоимость хаджа в этом году составит примерно $4 500, — ДУМК

Стоимость хаджа в этом году составит примерно $4 500, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По данным муфтията, цена паломничества может измениться после того, как будут заключены договоры с авиакомпаниями, транспортными компаниями, гостиницами, точками общественного питания и другими организациями, которые предоставляют услуги по совершению хаджа.

Сдать деньги нужно с 25 по 30 апреля.

В этом году кыргызстанцам выделили 2 766 квот на паломничество.

Требования Министерства по делам хаджа и умры КСА к паломникам:

возраст до 65 лет;

прививка от COVID-19;

наличие отрицательного теста на коронавирус.

Источник: Булак.кж