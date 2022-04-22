Стоимость хаджа в этом году составит примерно $4 500, — ДУМК

Стоимость хаджа в этом году составит примерно $4 500, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
По данным муфтията, цена паломничества может измениться после того, как будут заключены договоры с авиакомпаниями, транспортными компаниями, гостиницами, точками общественного питания и другими организациями, которые предоставляют услуги по совершению хаджа.
Сдать деньги нужно с 25 по 30 апреля.
В этом году кыргызстанцам выделили 2 766 квот на паломничество.
Требования Министерства по делам хаджа и умры КСА к паломникам:
- возраст до 65 лет;
- прививка от COVID-19;
- наличие отрицательного теста на коронавирус.
Источник: Булак.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!