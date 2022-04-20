Всемирный банк выделил Кыргызстану $150 млн. На что?

Особое внимание было уделено развитию частного сектора и защите уязвимых слоев населения.
Представители Всемирного банка провели ряд встреч с делегацией Кыргызстана во главе с главой кабмина Акылбеком Жапаровым в Вашингтоне.
Как сообщили во Всемирном банке, стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе приоритеты развития и поддержку Всемирным банком человеческого капитала и реформ в энергетике страны, включая развитие возобновляемых источников энергии.
Особое внимание было уделено развитию частного сектора и защите уязвимых слоев населения.
Были подписаны новые финансовые соглашения для двух проектов:
— $50 млн на проект по развитию Баткенской области;
— $100 млн на проект по улучшению водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата.
Источник: Булак.кж
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