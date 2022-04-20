В Канте 15-летняя школьница обвинила своего парня в изнасиловании и вскрыла себе вены

В Чуйской области 15-летняя девочка обвинила своего парня-ровесника в изнасиловании.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, ранее в СМИ распространилась информация о том, в Канте 15-летняя школьница вскрыла себе вены после изнасилования.

В ГУВД рассказали, что 18 апреля в милицию обратилась 39-летняя «К.Н.», которая заявила, что 24 февраля 15-летний К.А., житель Канта в одной из гостиниц вступил с ее несовершеннолетней дочерью в половую связь.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ и начата предварительная проверка.

«В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции была допрошена сама несовершеннолетняя, которая пояснила, что с указанным мальчиком познакомилась через «Телеграм» в октябре 2021 года, где в последствии они начали романтические отношения. 24 февраля мальчик пригласил девочку в гостиницу, где, воспользовавшись тем, что она в состоянии алкогольного опьянения, вступил с ней в половую связь», — сообщили в ГУВД.

Отметим, СМИ пишут, что, по некоторым данным, близкий родственник подозреваемого занимает высокую должность и предпринимает попытки «замять» дело. Якобы оказывается давление со стороны руководства ОВД Ысык-Атинского района на органы следствия. Также сообщается, что после того, как на молодого человека завели дело, он распространил в соцсетях и группах друзей анкетные данные девочки, сказав, что она предоставляет интимные услуги.

«В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела проводятся ряд следственных и оперативных мероприятий. Назначены все необходимые экспертизы. Информация о том, что руководство ОВД Ысык-Атинского района оказывает давление в ходе расследования данного факта, не соответствует действительности. В настоящее время расследование данного факта проводится строго в рамках закона», — заявили в ГУВД.

Источник: bulak.kg