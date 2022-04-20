Kloop, Kaktus.media и "Азаттык" обвинили в ксенофобии

Комиссия рассмотрит жалобу на ближайшем заседании.

В Комиссию по жалобам на СМИ поступила жалоба от горожанки Умай Арыковой на Kloop, Kaktus.media и радио "Азаттык".

В обращении говорится, что 18 апреля сразу три крупных уважаемых и независимых ресурса выпустили новость с идентичными заголовками, которые искажают информацию, вводят в заблуждение читателей, а также нарушают 9 статью Этического кодекса журналиста.

"Указывая место рождения и этническую принадлежность погибшего российского солдата, журналисты искажают информацию ради кликабельности материала в кыргызстанском сегменте соцсетей. Это сознательная манипуляция вводит в заблуждение читателя, который может посчитать, что это наш гражданин погиб, участвуя в войне в Украине. Это, в свою очередь, может вызвать взаимную ксенофобию как у кыргызстанских граждан, которые могут посчитать, что нашего гражданина убили в Украине, так и у украинских читателей, что наши солдаты участвуют в войне на стороне России", - говорится в жалобе.

Комиссия рассмотрит жалобу на ближайшем заседании.

18 апреля сообщалось о том, что в Украине погиб еще один уроженец Кыргызстана. Погибший давно уехал в Россию, получил там гражданство и служил в армии России.



Источник: vb.kg