Нацбанк объяснил, почему изменил правила денежных переводов и как проводится конвертация

Вдобавок клиент должен быть заранее информирован о курсе обмена в валюту счета.
Нацбанк напоминает, что сейчас получить перевод можно только в валюте страны-отправителя или сомах, согласно новому распоряжению финансового регулятора, которое было принято для "сохранения экономики".
Внесение изменений связано с тем, что за последнее время резко увеличились объемы денежных переводов, которые поступают в долларах США из России и Казахстана, и клиенты просят выдать перевод в валюте перевода, то есть в наличных долларах США.
Нацбанк отмечает, что, к примеру, если денежный перевод отправляется из РФ, он должен быть выдан получателю только в российских рублях, если из Казахстана - только в тенге. Если перевод отправлен из другой страны, то будет выдан в национальной валюте по курсу коммерческого банка.
В случае если валюта перевода не имеет широкого хождения на территории Кыргызстана, банком может применяться учетный курс Нацбанка. При этом клиент должен быть заранее информирован о курсе обмена. Правила конвертации денежного перевода остаются без изменений. Коммерческий банк по согласию получателя может осуществить конвертацию денежного перевода исключительно в национальную валюту сом.
"Клиент может поручить коммбанку Кыргызстана зачислить денежный перевод на свой банковский счет или электронный кошелек", - отметил НБ КР. Банк при этом проводит конвертацию в валюту счета по своему курсу согласно внутренним процедурам или переводит на электронный кошелек клиента в национальной валюте. Вдобавок клиент должен быть заранее информирован о курсе обмена в валюту счета.
"Если отправитель производит денежный перевод из Российской Федерации в рублях на долларовый счет, открытый в коммерческом банке Кыргызстана, то банк проводит конвертацию в доллары США по своему курсу согласно внутренним процедурам", - рассказали о новых правилах в Нацбанке.
Источник: kaktus.media
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