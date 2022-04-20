(Фото) Садыр Жапаров в Баку почтил память Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой.

Далее делегация Кыргызстана посетила «Аллею шехидов», где был выстроен почетный караул.

Садыр Жапаров 19 апреля в рамках официального визита в Азербайджан посетил «Аллею почетного захоронения» в Баку, где почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

Как сообщает пресс-служба президента КР, глава государства также почтил память супруги Гейдара Алиева – Зарифы Алиевой, возложив цветы к ее могиле.

Далее делегация Кыргызстана посетила «Аллею шехидов», где был выстроен почетный караул. После того, как президент Садыр Жапаров почтил память павших героев Азербайджана, прозвучали государственные гимны двух стран.