Если бы Матраимов управлял таможней, государство не претерпело бы убытки в 1 млрд 489 млн сомов

Конечно, пришло время провести анализ, пустить в ход профессионалов.
Помнится, когда Райымбек Матраимов был заместителем председателя Таможенной службы, он внес вклад в перевыполнение намеченных планов, был образцовым руководителем в составе правительства. Позднее подвергся клевете со стороны Алмазбека Атамбаева и наемных нпошников. У завистливых кыргызов же есть такая болезнь – ставить подножку молодцу, который вырывается вперед…
В итоге Матраимова без какой-либо причины снимает с должности Сапар Исаков, по указке шефа Атамбаева. Очевидно, что с тех пор в таможенной системе все пошло наперекосяк, никак не могут наладить ситуацию. Конечно, можно привести немало примеров. Умолчим об остальном, по итогам 2021 года не был выполнен поставленный правительством план, недобор составил 1 млрд 489 млн сомов. Это результат того, что на руководящие должности ставят безынициативные кадры, не умеющие работать.
Конечно, пришло время провести анализ, пустить в ход профессионалов. Если бы Райымбек Матраимов стал председателем Государственной таможенной службы, то за год сумел бы собрать необходимый для государства объем денежных средств. Потому что он кризис-менеджер и умеет работать. Говорят: «Дело мастера боится». Когда мы научимся выбирать достойных, ради благополучия народа? Вопрос серьезный!
Источник: газета «Азия news» №15 от 14.04.2022 / стр. 9
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!