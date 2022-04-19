Если бы Матраимов управлял таможней, государство не претерпело бы убытки в 1 млрд 489 млн сомов

Конечно, пришло время провести анализ, пустить в ход профессионалов.

Помнится, когда Райымбек Матраимов был заместителем председателя Таможенной службы, он внес вклад в перевыполнение намеченных планов, был образцовым руководителем в составе правительства. Позднее подвергся клевете со стороны Алмазбека Атамбаева и наемных нпошников. У завистливых кыргызов же есть такая болезнь – ставить подножку молодцу, который вырывается вперед…

В итоге Матраимова без какой-либо причины снимает с должности Сапар Исаков, по указке шефа Атамбаева. Очевидно, что с тех пор в таможенной системе все пошло наперекосяк, никак не могут наладить ситуацию. Конечно, можно привести немало примеров. Умолчим об остальном, по итогам 2021 года не был выполнен поставленный правительством план, недобор составил 1 млрд 489 млн сомов. Это результат того, что на руководящие должности ставят безынициативные кадры, не умеющие работать.

Конечно, пришло время провести анализ, пустить в ход профессионалов. Если бы Райымбек Матраимов стал председателем Государственной таможенной службы, то за год сумел бы собрать необходимый для государства объем денежных средств. Потому что он кризис-менеджер и умеет работать. Говорят: «Дело мастера боится». Когда мы научимся выбирать достойных, ради благополучия народа? Вопрос серьезный!

Источник: газета «Азия news» №15 от 14.04.2022 / стр. 9