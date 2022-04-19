Садыр Жапаров просит «будоражащих народ» дать ему спокойно работать

Садыр Жапаров просит дать ему спокойно работать.

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

«После визита я дам эксклюзивное интервью. Я расскажу обо всех проводимых работах, которые ведутся по всей стране. Будоражащие народ, дадите спокойно работать?» — написал он.

Отметим, 19-20 апреля Жапаров с официальным визитом посетит Азербайджан.



Источник: bulak.kg