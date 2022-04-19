Минцифры предлагает добавить в паспорта граждан КР электронную подпись

Ведомство отмечает, что внести изменения в документ граждане смогут по своему желанию.
Отмечается, что кыргызстанцы не будут обязаны использовать новшество, а лишь получат такую возможность
Министерство цифрового развития предлагает включить в паспорта граждан электронные подписи. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
Ведомство отмечает, что внести изменения в документ граждане смогут по своему желанию.
«При этом наличие электронной подписи ни в коей мере не обязывает гражданина выбирать только электронную форму взаимодействия с госорганами, а только предоставляет ему такую возможность, — отмечено в справке-обосновании к документу. — Необходимо отметить, что в целях активизации внедрения Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» для применения инновационных подходов к учету, прослеживаемости товаров и услуг, оптимизации государственного управления, упрощения процедур получения государственных услуг для граждан и предпринимателей принят указ о введении электронных услуг».
Источник: vesti.kg
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