В Кыргызстане временно изменили правила денежных переводов

Нацбанк Кыргызстана внес временные изменения в правила осуществления денежных переводов.

Как отмечает регулятор, платежные системы на территории Кыргызстана работают в штатном режиме, но для обеспечения экономической безопасности республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Нацбанк принял временные изменения в правила осуществления денежных переводов.

Изменения носят временный характер и устанавливают требования к валюте получения денежного перевода по международным системам денежных переводов на территории Кыргызстана.

Денежный перевод можно получить в валюте страны-отправителя. Конвертация денежного перевода в другую валюту осуществляется в соответствии с законодательством КР.

При согласии получателя/отправителя, находящегося на территории КР, денежный перевод при получении/отправке может быть конвертирован безналичным способом.

Постановление вступает в силу с 19 апреля 2022 г. и действует до принятия соответствующего решения правления НБ КР.

Что меняется?

Нацбанк вводит следующие изменения:

денежный перевод по международной системе денежных переводов на территории КР предоставляется получателю в валюте страны-отправителя, отличной от национальной валюты КР – сома;

Отозвать (отменить) денежный перевод по международной системе денежных переводов с территории КР можно только в валюте страны отправителя либо в национальной валюте;

оператор системы денежных переводов обязан уведомлять в письменной форме Нацбанк о любых изменениях в правилах работы систем в течение одного рабочего дня с момента наступления изменений, а также об обменном курсе валюты переводимых денежных средств и возможных ограничениях, в том числе валютных, при отправке или получении денежных средств.

Источник: kaktus.media