В Кыргызстане временно изменили правила денежных переводов

Нацбанк Кыргызстана внес временные изменения в правила осуществления денежных переводов.
Как отмечает регулятор, платежные системы на территории Кыргызстана работают в штатном режиме, но для обеспечения экономической безопасности республики и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Нацбанк принял временные изменения в правила осуществления денежных переводов.
- Изменения носят временный характер и устанавливают требования к валюте получения денежного перевода по международным системам денежных переводов на территории Кыргызстана.
- Денежный перевод можно получить в валюте страны-отправителя. Конвертация денежного перевода в другую валюту осуществляется в соответствии с законодательством КР.
- При согласии получателя/отправителя, находящегося на территории КР, денежный перевод при получении/отправке может быть конвертирован безналичным способом.
Постановление вступает в силу с 19 апреля 2022 г. и действует до принятия соответствующего решения правления НБ КР.
Что меняется?
Нацбанк вводит следующие изменения:
- денежный перевод по международной системе денежных переводов на территории КР предоставляется получателю в валюте страны-отправителя, отличной от национальной валюты КР – сома;
- Отозвать (отменить) денежный перевод по международной системе денежных переводов с территории КР можно только в валюте страны отправителя либо в национальной валюте;
- оператор системы денежных переводов обязан уведомлять в письменной форме Нацбанк о любых изменениях в правилах работы систем в течение одного рабочего дня с момента наступления изменений, а также об обменном курсе валюты переводимых денежных средств и возможных ограничениях, в том числе валютных, при отправке или получении денежных средств.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!