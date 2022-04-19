( Видео) Атамбаев рассказал, как его встретили в новой тюрьме.

При этом Атамбаев успел поговорить с журналистами.
Сегодня, 19 апреля, в Первомайском райсуде Бишкека, где проходит заседание по делу о строительстве школы в "Калыс Ордо" и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, бывший президент Алмазбек Атамбаев рассказал, как его встретили в новой колонии.
Напомним, Атамбаев проходит обвиняемым по делу. Сегодня его привезли в суд под конвоем, а вскоре вызвали скорую помощь, так как он почувствовал себя плохо.
При этом Атамбаев успел поговорить с журналистами. В частности, он рассказал, как его встретили в колонии в Молдовановке. На вопрос, как его встретили в новой тюрьме, бывший президент ответил: "Народ везде меня встречает хорошо".
Источник: kaktus.media
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