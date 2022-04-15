Депутат Айгуль Айдарова обматерила сотрудника милиции?

Предположительно депутат ЖК Айгуль Айдарова не подчинилась сотрудникам патрульной милиции.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как предположительно народная избранница выражается нецензурной бранью в отношении сотрудника милиции. Пользователи интернета в соцсети с негодованием осудили поведение депутата.

Напомним, что Айдарова имеет юридическое образование и работала в правоохранительных органах до того, как стала депутатом Жогорку Кенеша.



Источник: vb.kg