В Казахстане назвали причину отмены военного парада ко Дню Победы

Несмотря на отмену главного мероприятия, в праздничные дни по всей стране запланированы 50 военно-патриотических мероприятий.
В Министерстве обороны РК рассказали, почему ко Дню Победы и к 30-летию образования Вооружённых сил РК (9 и 7 мая) в Казахстане не будут проводить военный парад, сообщает Информбюро.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», – сообщили в ведомстве.
Приоритетными в МО назвали поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов.
Несмотря на отмену главного мероприятия, в праздничные дни по всей стране запланированы 50 военно-патриотических мероприятий. Будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Казахстана. В алматинском Парке 28 гвардейцев-панфиловцев 9 мая возложат цветы в память всем погибшим. Кроме того, акимат Алматы выделит по миллиону тенге ветеранам ВОВ.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!