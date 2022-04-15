Президент подписал закон о госзакупках, в котором НПО видели коррупционные риски

Именно этот пункт вызвал обеспокоенность общественных организаций, которые увидели в положении коррупционные риски и просили президента не подписывать закон.
Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О государственных закупках", принятый Жогорку Кенешем 6 апреля. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Целью закона называют "повышение благосостояния нации через устойчивое развитие посредством регулирования отношений, связанных с обеспечением функционирования деятельности закупающих организаций, в целях создания условий для достижения максимальной выгоды путем эффективного и экономичного использования ресурсов".
Заявлено, что закон направлен на упрощение процедур государственных закупок и минимизацию коррупционных проявлений. Он предусматривает осуществление закупок четырьмя методами: неограниченный, ограниченный, запрос котировок и метод "из одного источника".
При этом закон не регулирует закупки, осуществляемые государственными и муниципальными предприятиями, акционерными обществами, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежит государству, в том числе их дочерними хозяйствующими обществами.
Именно этот пункт вызвал обеспокоенность общественных организаций, которые увидели в положении коррупционные риски и просили президента не подписывать закон.
Источник: kaktus.media
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