Президент подписал закон о госзакупках, в котором НПО видели коррупционные риски

Именно этот пункт вызвал обеспокоенность общественных организаций, которые увидели в положении коррупционные риски и просили президента не подписывать закон.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О государственных закупках", принятый Жогорку Кенешем 6 апреля. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Целью закона называют "повышение благосостояния нации через устойчивое развитие посредством регулирования отношений, связанных с обеспечением функционирования деятельности закупающих организаций, в целях создания условий для достижения максимальной выгоды путем эффективного и экономичного использования ресурсов".

Заявлено, что закон направлен на упрощение процедур государственных закупок и минимизацию коррупционных проявлений. Он предусматривает осуществление закупок четырьмя методами: неограниченный, ограниченный, запрос котировок и метод "из одного источника".

При этом закон не регулирует закупки, осуществляемые государственными и муниципальными предприятиями, акционерными обществами, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежит государству, в том числе их дочерними хозяйствующими обществами.

Именно этот пункт вызвал обеспокоенность общественных организаций, которые увидели в положении коррупционные риски и просили президента не подписывать закон.

Источник: kaktus.media