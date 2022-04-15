(Фото) Красота Кыргызстана глазами фотографа

Эти красивые фотографии величественных гор, первых весенних цветов.
Эти красивые фотографии величественных гор, первых весенних цветов, озер и водоемов выложил на своей странице в Facebook фотограф Влад Ушаков.
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Эти красивые фотографии величественных гор, первых весенних цветов.
Эти красивые фотографии величественных гор, первых весенних цветов, озер и водоемов выложил на своей странице в Facebook фотограф Влад Ушаков.
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