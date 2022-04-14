В Бишкеке из-за ремонта на одной из улиц изменят схему движения троллейбусов

В Бишкеке из-за ремонта улицы Интергельпо частично изменят схемы движения троллейбусов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как уточняется, в связи с закрытием отрезка улицы Интергельпо от ул. Кенсуйской до пр. Дэн Сяопина изменится схема движения троллейбусных маршрутов №10 и №2. На время реконструкции улицы троллейбусы будут курсировать по ул. Ю. Фучика, сказано в сообщении.

Источник: Кактуз.кж