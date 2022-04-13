В Кыргызстане продолжает дорожать растительное масло

Предложения по стабилизации ситуации на рынке растительного масла внесены в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

В Кыргызстане ценовая ситуация на рынке растительного масла имеет тенденцию роста, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Мониторинг розничных цен на масло растительное показывает, что в среднем в марте цена растительного масла составила 157,6 сом/л. С марта по 12 апреля цена возросла на 5,5% и составила 166,3 сом/л.

Причиной роста цены является:

колебание курса иностранных валют;

импортозависимость Кыргызстана от товаропроизводящих стран – России и Казахстана;

повышение оптово-отпускных цен производителями стран-поставщиков;

ограничение экспортных поставок товаров со стороны стран-поставщиков как готовой продукции, так и сырья;

удорожание логистики.

Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР с учетом сложившейся ценовой ситуации на рынке растительного масла Фонду государственных материальных резервов при МЧС в целях насыщения внутреннего рынка посредством проведения товарной интервенции в целях защиты социально уязвимых слоев населения установлена цена на масло растительное – 130 сом/л.

Дефицита растительного масла не наблюдается и имеются достаточные запасы.

Предложения по стабилизации ситуации на рынке растительного масла внесены в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.



Источник: vb.kg