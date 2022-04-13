Что касается того, содержится ли в мороженом натуральное молоко, то, по словам Артыковой, это можно определить в лаборатории.
В импортном мороженом, завозимом в Кыргызстан, содержится пальмовое масло. Об этом рассказала представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.
"В прошлом году мы проводили исследование, которое было посвящено анализу этикеток всех продуктов на наших прилавках, в том числе импортных. Оно показало, что продукты, пользующиеся популярностью у детей, имеют повышенное содержание соли. Это кириешки, фисташки, орешки и чипсы. Что касается мороженого, то мы случайно наткнулись на такую проблему: импортное мороженое, привезенное из других стран, сделано на пальмовом масле. Но информация о пальмовом масле отсутствует на этикетке", - рассказала Артыкова.
По ее словам, производители "стали хитрить". "Они производят на пальмовом масле мороженое, но об этом не пишут. Пишут о витаминах, белках и так далее. Анализ этикеток показал, что большинство производителей работает на опережение, быстрее нас. Они рекламируют не то, из чего состоит продукт, а только полезные свойства продукта. Но есть и вредные свойства. К мороженому нужно относиться осторожно: знать, что и у кого вы покупаете", - пояснила представитель ВОЗ.
Что касается того, содержится ли в мороженом натуральное молоко, то, по словам Артыковой, это можно определить в лаборатории.
Источник: Кактуз.кж
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