Алымкадыр Бейшеналиев: Алмазбек Исманкулов должен государству $29,5 млн

Наша страна попала в черный список Кореи.

Клиника Исманкулова будет закрыта, а ее главу арестуют. Об этом Kaktus.media заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, 27 апреля в Бишкек приезжает "южнокорейская бригада", которая выделяла кредит на оборудование клиник.

"Мои ребята уже работают в Южной Корее. Как выяснилось, долг огромный у Исманкулова по кредитам - $29,5 млн. Мы никак не можем инвесторов привлечь для сотрудничества.

Наша страна попала в черный список Кореи. Они выдают нам кредиты под 15-20%, так как нас считают ненадежной страной.

Я поэтому борюсь и все равно заставлю расплатиться Исманкулова", - заявил глава Минздрава.

Бейшеналиев намерен подать в суд на Исманкулова и уверен, что выиграет дело.

"Все подавали на Исманкулова в правоохранительные органы, но все проигрывали, так как хорошо знают его. Они проигрывали, потому что Бейшеналиева не было. Я сам буду судиться. Я никогда не проигрываю", - заключил он.

Источник: Кактуз.кж