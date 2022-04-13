Задержанная по факту смерти журналистки блогер Жолболдуева вскрыла себе вены в ИВС

В ходе следствия была задержана 33-летняя блогер Батмакан Жолболдуева и водворена в ИВС.

Задержанная по факту смерти журналистки блогер Батмакан Жолболдуева вскрыла себе вены в ИВС. Об этом журналистам сообщила адвокат Назгуль Суйунбаева.

Накануне Баткенский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о содержании блогерши под стражей.

«Моя подзащитная держит пост. Родственникам не дают возможности передать еду для Батмакан Жолболдуевой. Накануне я приехала в Баткенский областной суд для участия в заседании, где рассматривалась мера пресечения. Обвиняемая пожаловалась на угрозы и притеснения со стороны начальника ИВС и других сотрудников изолятора. После заседания мы поехали в районный отдел милиции, руководства не было на месте. Мы встретились с начальником ИВС, а после нашего ухода он начал оказывать на Батмакан Жолболдуеву давление. Она вскрыла себе вены. Родственники сообщают, что ее забрали из больницы и увезли в неизвестном направлении», — сказала адвокат.

Напомним, в Баткенской области 25 марта ночью скоропостижно скончалась журналистка — 37-летняя Арзыгүл Галымбетова. В тот же день днем она написала заявление в милицию, где сообщила, что блогер ютуб-канала «Батма-бат» оскорбляет ее честь и достоинство и распространяет о ней лживую информацию.

В ходе следствия была задержана 33-летняя блогер Батмакан Жолболдуева и водворена в ИВС.

Источник: Булак.кж