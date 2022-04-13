На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка, - ПС ГКНБ КР

В результате перестрелки раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что 12 апреля 2022 г. на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.

Пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области. На сопредельной территории появились таджикские пограничники, которые, увидев кыргызских военнослужащих, продолжили двигаться к условной линии госграницы. Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 м.

В целях недопущения прохождения таджикских пограничников вглубь территории пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана произвел предупредительные выстрелы в воздух. В ответ пограничники Таджикистана открыли огонь по кыргызским пограничникам.

По итогам переговоров пограничных представителей двух государств стрельба была прекращена.

В результате перестрелки раненных и пострадавших с кыргызской стороны нет.

По предварительным данным, один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение.

В данное время на месте инцидента проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку.

По состоянию на 21:20 обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.

Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку.

Источник: svodka.akipress.org