Коррупция в энергетике. Генпрокуратура озвучила ФИО задержанных

Была выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному списанию долгов по электроэнергии.

Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Сирожиддин Камолиддинов.

По его словам, было возбуждено четыре уголовных дела по статье коррупция в отношении сотрудников «Ошэлектро» (с 2016 по 2020 гг.. нанесли ущерб в 134 млн 402 тыс. 234 сомов), «Джалалабадэлектро» (с 2016 по 2020 гг.. нанесли ущерб в 12 млн 192 тыс. 598 сомов), «Северэлектро» (с 2016 по 2020 гг.. нанесли ущерб в 39 млн сомов) и «Востокэлектро» (с 2016 по 2020 гг.. нанесли ущерб в 19 млн 32 тыс. 175 сомов).

В итоге было задержано 17 человек:

— бывший глава Нарынского филиала «Востокэлектро» А.Жумакадыров;

— бывший заместитель главы Нарынского филиала «Востокэлектро» А.Абылгазиев;

— глава Тянь-Шаньского РЭС Т.Баяманов;

— заместитель руководителя Тянь-Шаньского РЭС У.Кубанычбеков;

— бывший директор Тянь-Шаньского РЭС Ы.Наркеев;

— бывший заместитель руководителя Тянь-Шаньского РЭС А.Токсумаков.

— Бывший заместитель директора «Северэлектро» Т.Жаныбаев;

— глава Жайылского РЭС Т.Бакиров;

— глава Бишкекской РЭС М.Сагындыков.

— бывший директор «Ошэлектро» Д.Даминов;

— бывшие главы Узгенской РЭС А.Жусуев и М.Гуронов;

— бывший глава «Ошэнергосбыта» Д.Кадырбердиев;

— бывший заместитель главы Узгенского РЭС М.Камалов;

— бывший глава Ноокатского РЭС И.Алимбеков;

— бывший заместитель главы Ноокатского РЭС А.Ташболотов;

— бывший директор «Джалалабадэлектро» К.Маматканов.

В ходе следствия ущерб со стороны «Востокэлектро» возмещён полностью, «Северэлектро» — из 39 млн сомов заплатили 14 млн 504 тыс. 560 сомов, «Ошэлектро» — 134 млн 402 тыс. 234 сомов.

Источник: reporter.kg