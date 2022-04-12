Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 16

Искендер Матраимов, депутат ЖК: «Уважающий себя человек только после получения образования должен занимать государственную должность»

Есть те, кто отучился в России или в других союзных республиках.

- Искендер Исмаилович, по данным правоохранительных органов подлинность дипломов 4 депутатов парламента вызывает сомнения. Как бы вы это объяснили?

- Во-первых, было дано задание проверить дипломы всех госслужащих. Соответствующие органы проверяют. Предварительно может звучать различная информация. Возможно число подозреваемых сократится, когда тщательно изучат вопрос, проверят документы. Кто-то что-то может забыть. Есть те, кто отучился в России или в других союзных республиках. Может поэтому заявили, что три диплома поддельные. Проверяющие органы запрашивают необходимые документы и забирают их для проверки. Мы торопимся с выводами. А надо высказываться только после вынесения официального заключения. За каждой проверкой стоит судьба человека, его репутация.

- А вы какой вуз окончили?

- Мой проверяйте хоть стократно. И до этого проверяли. В 1978 году я окончил школу с похвальной грамотой, поступил в зооветтехникум Джалал-Абаде. Там тоже окончил с отличием, после чего поступил в сельскохозяйственный институт имени Скрябина. Позднее с целью углубления своего образования окончил Ошский филиал юридического факультета университета имени Ж. Баласагына.

- Знакомы ли вы с одногруппниками?

- Как я могу быть не знаком? Если хотите, завтра принесу фотографии. Уважающий себя человек только после получения образования должен занимать государственную должность. В этом году, даст Бог, будет 40 лет с тех пор, как я пришел на государственную службу.

Источник: газета «Азия news» №14 от 07.04.2022 / стр. 3

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить