Искендер Матраимов, депутат ЖК: «Уважающий себя человек только после получения образования должен занимать государственную должность»

Есть те, кто отучился в России или в других союзных республиках.

- Искендер Исмаилович, по данным правоохранительных органов подлинность дипломов 4 депутатов парламента вызывает сомнения. Как бы вы это объяснили?

- Во-первых, было дано задание проверить дипломы всех госслужащих. Соответствующие органы проверяют. Предварительно может звучать различная информация. Возможно число подозреваемых сократится, когда тщательно изучат вопрос, проверят документы. Кто-то что-то может забыть. Есть те, кто отучился в России или в других союзных республиках. Может поэтому заявили, что три диплома поддельные. Проверяющие органы запрашивают необходимые документы и забирают их для проверки. Мы торопимся с выводами. А надо высказываться только после вынесения официального заключения. За каждой проверкой стоит судьба человека, его репутация.

- А вы какой вуз окончили?

- Мой проверяйте хоть стократно. И до этого проверяли. В 1978 году я окончил школу с похвальной грамотой, поступил в зооветтехникум Джалал-Абаде. Там тоже окончил с отличием, после чего поступил в сельскохозяйственный институт имени Скрябина. Позднее с целью углубления своего образования окончил Ошский филиал юридического факультета университета имени Ж. Баласагына.

- Знакомы ли вы с одногруппниками?

- Как я могу быть не знаком? Если хотите, завтра принесу фотографии. Уважающий себя человек только после получения образования должен занимать государственную должность. В этом году, даст Бог, будет 40 лет с тех пор, как я пришел на государственную службу.

Источник: газета «Азия news» №14 от 07.04.2022 / стр. 3