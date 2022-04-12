В Кыргызстане ожидают роста цен на лекарства

Это связано с логистикой, потому что транспортировка тяжелая.

В Кыргызстане возможно подорожание лекарственных препаратов. Об этом в эфире радио "Sputnik Кыргызстан" рассказал глава Фармацевтического союза Кыргызстана Эрнис Асанов.

"На российских заводах цены поднялись в среднем на 40-50%. Возможно, на российские препараты цены поднимутся и у нас. На зарубежные препараты цены, возможно, могут подняться процентов на 20%. Это связано с логистикой, потому что транспортировка тяжелая. Если, допустим, раньше из Европы возили лекарства и транспортные расходы составляли в районе 3-5%, то на сегодняшний день производители говорят и мы видим, что транспортные услуги не дешевые, порядка 20%", - отметил он.

По словам Асанова, в Союзе ищут пути, чтобы и лекарства были по цене доступные, и по качеству хорошие. "Потому что это безопасность нашей страны", - почеркнул он.

Источник: Кактуз.кж