Эдиль Байсалов объяснил, почему в Кыргызстане маленькие пенсии

Рано или поздно мы должны эту горькую правду сказать.

Зампред кабмина Эдиль Байсалов в эфире программы «Ала-Тоо 24» объяснил, почему в Кыргызстане маленькие пенсии.

По его словам, многие работают в сельском хозяйстве, на базарах, в частных фирмах, частных швейных цехах, где трудятся 20-100 человек, но из них регистрируют только 5 рабочих, поэтому отчисления на пенсии не производятся.

«Кыргызстан очень молодая страна, и основная доля населения — граждане трудоспособного возраста, на каждого пенсионера должны были приходиться трое трудящихся, но приходится только 0,8 трудящихся. Если бы трое рабочих на одного пенсионера делали начисления в бюджет, то пенсия была бы хорошая. Эта проблема рано или поздно встанет. Если сейчас мы не расширим число граждан, которые отчисляют средства в Соцфонд, то тогда пенсии будут уменьшаться, тем более идет прирост пенсионеров каждый год и растет продолжительность жизни. Как раньше сейчас нет социального государства, если гражданин не делал отчислений, то не будет получать никакой пенсии или будет получать столько, сколько сделал отчислений. Рано или поздно мы должны эту горькую правду сказать. Мы не говорим, что это будет введено завтра, мы это говорим для людей, которым сейчас 50 лет, чтобы они успели позаботиться о своих отчислениях для будущей пенсии», — сказал Байсалов.

Он также добавил, что целью парламентских слушаний по пенсионной реформе было вызвать среди граждан резонанс, чтобы молодежь начала задумываться о пенсии в старости.

В интервью Эдиль Байсалов также пояснил свое высказывание о том, что «государство ничего не должно гражданам», озвученное во время обсуждения пенсионной реформы в Жогорку Кенеше.

Источник: bulak.kg