Улан Рысбеков: «Будет уместно, если присвоим Бишкекскому ГУВД имя Молдомусы Конгантиева»

Народ знает, что он окончил только двухлетнюю милицейскую школу.

6 апреля 2010 года произошло столкновение в Таласе… Мы побеседовали с полковником Уланом Рысбековым, который тогда был начальником отдела общественной безопасности Бишкекского ГУВД и был направлен «Белым домом» 6 апреля в Талас в качестве главы оперативной группы.

- Господин Улан, не забыли ли вы события в Таласе 6-7 апреля 2010 года? Как вас туда занесло из Бишкека?

- Об этом неоднократно, подробно рассказывал в СМИ. Даже вы лично брали интервью на две страницы для популярной газеты «Учур». Про события в Таласе можно написать отдельную книгу. Не буду вдаваться во все подробности. Остановлюсь на самом важном. Тогдашний губернатор Таласа Бейшен Болотбеков до того, как угодил в плен, позвонил по телефону: «Курманбек Салиевич, не переживайте. Нужно только небольшая помощь, утихомирю людей, вышедших на улицы!» Такие слова быстро распространились среди народа, пробудили гордый таласский народ, только обострили напряженную ситуацию. Руководитель, вместо того чтобы сблизиться с народом, отстаивать их интересы, проявил излишнюю самоуверенность, что стало большой ошибкой.

- Помнится, вы тогда были сильно избиты, чуть ли не вернулись с того света?..

- Я до сих пор не могу забыть слова министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева, который по телефону сказал: «Улан, в первую очередь сохрани жизнь своих подчиненных! Ты за них несешь ответственность! При любых обстоятельствах, даже крайних, не используйте боевые пули!» В то время эти слова воодушевили меня. От таких пуль мы сразу же избавились. Мы ни разу не использовали боевые пули против народа. Поэтому милиция не убила ни одного человека в Таласе.

Да, во время событий в Таласе не осталось милиционера, который не был избит, получил травму. Всем нам досталось. В том числе мне. Помню, как лежал на краю площади, между жизнью и смертью. Из ниоткуда пришли два молодых парня, один из них начал снимать мою обувь. Купил ее неделю назад, была почти новая. Когда второй сказал: «Эй, придурок, нельзя носить обувь покойника!» - первый бросил туфли и ушел.

- Так что стало с теми туфлями?

- Благодарю Господа за то, что в то время уцелели не только туфли, но и мы все. Благодарю таласский народ! Были среди них мудрые и дальновидные люди, спрятали нас, делились своей пищей, одели нас в гражданское, спасли от гнева толпы. Мало того, даже оплатили дорогу до Бишкека. Преклоняюсь перед жителями Таласа!

- Вам довелось поработать с Кашкаром Джунушалиевым, про которого сейчас ни среди сотрудников МВД, ни среди общественности не слышим положительных отзывов. Хотелось бы узнать и ваше мнение.

- Про этого человека можно написать книгу. О какой его проделке мне рассказать? Сейчас идут разговоры о дипломе. Возникают сомнения, что у этого человека есть диплом. Народ знает, что он окончил только двухлетнюю милицейскую школу. Этот человек виновен и в мародерстве во время народной революции 2010 года. Кашкар был обязан обеспечивать общественную безопасность. Он не только не выполнил обязанности, но и выехал за черты города. Возьмем недавние кой-ташские события. Самый главный виновник – Кашкар Джунушалиев. Не знает ничего о стратегии, тактике. Посмотрите на его амбиции – готовился как к третьей мировой войне, но провел безграмотную операцию… Даже командир роты лучше бы справился. В целом я не побоялся, открыто высказался о деятельности Кашкара Джунушалиева в Жогорку Кенеше в 2012 году. Критиковал. Иногда удивляюсь: «Как ему дважды удалось стать министром?» Большой интриган, всегда в центре скандалов… Возьмем нынешнего министра Улана Ниязбекова – проделывает отличную работу, о чем говорят в народе. Таким и должен быть министр. Есть дисциплина в личном составе, ему нет дела до интриг, министерство движется вперед. К слову, пользуясь возможность хотелось бы кое-что добавить к интервью. Будет уместно присвоить Бишкекскому ГУВД имя покойного Молдомусы Конгантиева, который некогда управлял МВД. Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассмотрели люди, находящиеся на верхушке ветвей власти, в том числе ЖК, президент Садыр Нургожоевич.

Источник: газета «Азия news» №14 от 07.04.2022 / стр. 8