В Бишкеке завтра в некоторых районах не будет воды

Подачу воды прекратят в район, ограниченный улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса и линией железной дороги.

В центральной части столицы 12 апреля с 09:00 до 19:00 не будет воды. Об этом сообщает муниципалитет.

Подачу воды прекратят в район, ограниченный улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса и линией железной дороги.

«Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Тоголок Молдо» и на городских водопроводных сетях», — сказали в пресс-службе.