В Бишкеке завтра в некоторых районах не будет воды

Подачу воды прекратят в район, ограниченный улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса и линией железной дороги.
В центральной части столицы 12 апреля с 09:00 до 19:00 не будет воды. Об этом сообщает муниципалитет.
Подачу воды прекратят в район, ограниченный улицами Панфилова, Фрунзе, Манаса и линией железной дороги.
«Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Тоголок Молдо» и на городских водопроводных сетях», — сказали в пресс-службе.
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